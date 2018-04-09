Около 300 куличей преподнесли социально-незащищенным жителям районов Проспект Вернадского и Раменки

Монахини из Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального монастыря испекли пасхальные угощения для жителей Западного округа Москвы

7 апреля по инициативе депутата муниципального округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова порядка 300 куличей преподнесли пенсионерам, ветеранам ВОВ, жителям, имеющим ограничения в состоянии здоровья, а также многодетным семьям районов Проспект Вернадского и Раменки.

«Мероприятия, которые мы провели в канун одного из самых важных христианских праздников, ознаменовали старт благотворительной акции «Подари добро». Данное название для меня весьма символично, так как сегодня мы действительно делились частицами добра. Также хочется отметить, что наши куличи особенные — над ними были прочитаны молитвы монахинями Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря», — рассказал Владимир Герасимов.