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Около 300 куличей преподнесли социально-незащищенным жителям районов Проспект Вернадского и Раменки
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Около 300 куличей преподнесли социально-незащищенным жителям районов Проспект Вернадского и Раменки 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Монахини из Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального монастыря испекли пасхальные угощения для жителей Западного округа Москвы.
7 апреля по инициативе депутата муниципального округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова порядка 300 куличей преподнесли пенсионерам, ветеранам ВОВ, жителям, имеющим ограничения в состоянии здоровья, а также многодетным семьям районов Проспект Вернадского и Раменки.
«Мероприятия, которые мы провели в канун одного из самых важных христианских праздников, ознаменовали старт благотворительной акции «Подари добро». Данное название для меня весьма символично, так как сегодня мы действительно делились частицами добра. Также хочется отметить, что наши куличи особенные — над ними были прочитаны молитвы монахинями Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря», — рассказал Владимир Герасимов.
«Оглянитесь, рядом с вами всегда найдется человек, который нуждается в помощи. В этой ситуации очень важно просто не пройти мимо, ведь добро начинается с конкретных действий!» — в завершении добавил глава управы района Раменки Александр Осипов, поздравлявший жителей с наступающей Пасхой.
Благотворительное мероприятие прошло при поддержке депутата МГД Татьяны Батышевой, руководителя исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского Сергея Симониан, члена Регионального политсовета Яны Капитоновой, глава управы Проспект Вернадского Ивана Малышева и партийных активистов.
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