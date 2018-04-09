Ещё
Нарендра Моди свернул план внедрения Европейской системы управления движением поездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарендра Моди свернул план внедрения Европейской системы управления движением поездов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, европейская система также несовместима с индийской сетью и не будет эффективно работать. Министр железных дорог Индии Пиюш Гоял, в свою очередь, выразил надежду, что технология рано или поздно подешевеет и тогда Индия сможет себе ее позволить.
Европейская система управления движением поездов — комплекс единых стандартов для железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и диспетчерского контроля. ЕСУДП призвана ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) европейских стран, обеспечив тем самым быстрое и безопасное железнодорожное сообщение на европейском континенте. С 2004 года внедрение ЕСУДП обязательно на всех новых и реконструируемых трансъевропейских железнодорожных коридорах Европейского союза.
РЖД-Партнер: последние новости
Афганистан будет экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан Порт «Санкт-Петербург» планируют перенести в Приморск Две авиакомпании Украины потеряют лицензии из-за перевозки боевиков в Сирию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России477
Курс доллара преодолел новый рубеж247
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй84
Царев назвал следующего президента Украины106
Акции Сбербанка рухнули52
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение