Нарендра Моди свернул план внедрения Европейской системы управления движением поездов 

По его словам, европейская система также несовместима с индийской сетью и не будет эффективно работать. Министр железных дорог Индии Пиюш Гоял, в свою очередь, выразил надежду, что технология рано или поздно подешевеет и тогда Индия сможет себе ее позволить.
Европейская система управления движением поездов — комплекс единых стандартов для железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и диспетчерского контроля. ЕСУДП призвана ликвидировать различия в несовместимых друг с другом системах сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) европейских стран, обеспечив тем самым быстрое и безопасное железнодорожное сообщение на европейском континенте. С 2004 года внедрение ЕСУДП обязательно на всех новых и реконструируемых трансъевропейских железнодорожных коридорах Европейского союза.