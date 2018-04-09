Новый вид брони для военной техники планируют производить в «Композитной долине» под Тулой

"Учеными Тульского государственного университета вместе со специалистами «Уралвагонзавода» и Магнитогорского металлургического комбината создана уникальная технология производства легкой брони на основе композиционных материалов. Планируется освоить выпуск на площадке кластера «Композитная долина», возможно, уже в 2018 году", — сказал Ивутин, подчеркнув, что особенности технологии пока не раскрываются.

По его словам, композитная броня значительно легче традиционной металлической и может применяться для защиты корпусов легкобронированных танков, БМД, БМП и другой военной техники. Ивутин отметил, что рассматриваются возможности как нанесения композитного сплава на поверхность корпуса машины, так и полной замены стальной брони.

Производственную площадку в «Композитной долине» планируется организовать при участии «Уралвагонзавода» и Магнитогорского металлургического комбината.

"Вся легкая металлическая броня, которая сейчас изготавливается, проходит термообработку за пределами России , что несет потенциальные риски

Выпуск композитной брони подразумевает полный производственный цикл внутри страны, фактически является импортозамещающим", — сказал Ивутин.