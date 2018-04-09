Новый вид брони для военной техники планируют производить в «Композитной долине» под Тулой 

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Новый вид брони для боевых машин десанта и пехоты, других видов военной техники планируют производить в научно-производственном кластере «Композитная долина» в Тульской области. Это совместная разработка ученых из Тулы, корпорации «Уралвагонзавод» и Магнитогорского металлургического комбината, рассказал ТАСС исполняющий обязанности проректора Тульского госуниверситета Алексей Ивутин.
"Учеными Тульского государственного университета вместе со специалистами «Уралвагонзавода» и Магнитогорского металлургического комбината создана уникальная технология производства легкой брони на основе композиционных материалов. Планируется освоить выпуск на площадке кластера «Композитная долина», возможно, уже в 2018 году", — сказал Ивутин, подчеркнув, что особенности технологии пока не раскрываются.
По его словам, композитная броня значительно легче традиционной металлической и может применяться для защиты корпусов легкобронированных танков, БМД, БМП и другой военной техники. Ивутин отметил, что рассматриваются возможности как нанесения композитного сплава на поверхность корпуса машины, так и полной замены стальной брони.
Производственную площадку в «Композитной долине» планируется организовать при участии «Уралвагонзавода» и Магнитогорского металлургического комбината.
"Вся легкая металлическая броня, которая сейчас изготавливается, проходит термообработку за пределами России, что несет потенциальные риски
Выпуск композитной брони подразумевает полный производственный цикл внутри страны, фактически является импортозамещающим", — сказал Ивутин.
Как сообщалось, научно-производственный кластер «Композитная долина» планируется создать в 2018 году на территории особой экономической зоны "Узловая". Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит порядка 775 млн рублей, будет открыто более 3 тыс. новых рабочих мест.