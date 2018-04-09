Правительство 11 апреля представит в Госдуме отчёт за весь период деятельности

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.

«Мы представляем отчёт после выборов президента как Правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России . Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчёта, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности», — сказал Медведев.

Ранее Правительство утвердило единую методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый резерв. Отмечается, что единая методика определяет «порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов». Для оценки профессионального уровня претендента в ходе конкурса могут проводиться собеседования, анкетирование, групповые дискуссии, написание письменных работ или тестирование.