Ещё
Правительство 11 апреля представит в Госдуме отчёт за весь период деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство 11 апреля представит в Госдуме отчёт за весь период деятельности 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.
«Мы представляем отчёт после выборов президента как Правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России. Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчёта, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности», — сказал Медведев.
Ранее Правительство утвердило единую методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый резерв. Отмечается, что единая методика определяет «порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов». Для оценки профессионального уровня претендента в ходе конкурса могут проводиться собеседования, анкетирование, групповые дискуссии, написание письменных работ или тестирование.
Парламентская газета: последние новости
Эксперт: технический дефолт «Русала» снизит корпоративные рейтинги российских компаний Глава парламента Кемеровской области подал в отставку Исаев: в санкционном списке США мог оказаться любой депутат Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России495
Курс доллара преодолел новый рубеж252
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй85
Акции Сбербанка рухнули56
Царев назвал следующего президента Украины107
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение