Ещё
В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
85-летняя Нина Ефимова пропала 5 дней назад.
В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Нину Ефимову. 4 апреля женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте в Воронеже, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Особые приметы женщины — длинные густые тёмно-русые волосы. Как отмечают волонтёры, пенсионерка страдает провалами в памяти и нуждается в медпомощи. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
Вести Воронеж: последние новости
Чиновник воронежской мэрии являлся главой компании по организации азартных игр Жителей Воронежа предупредили о подтоплении кладбищ В Воронеже вышедшая из берегов река Песчанка затопила проезжую часть
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России767
Авиаудару по Сирии нашли объяснение71
Эрдоган нацелился на Донбасс106
Путин поговорил с Меркель49
Акции Сбербанка рухнули162
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение