В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти

85-летняя Нина Ефимова пропала 5 дней назад.

В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Нину Ефимову. 4 апреля женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте в Воронеже, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Особые приметы женщины — длинные густые тёмно-русые волосы. Как отмечают волонтёры, пенсионерка страдает провалами в памяти и нуждается в медпомощи. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.