Провал дня: Селена Гомес подчеркнула округлившийся живот и «верблюжью лапку» неудачными легинсами 

К внешности Селены Гомес в последнее время приковано повышенное внимание. Несколько дней назад певицу обвиняли в полноте, на что она ответила хейтерам, сообщив, что «лучше она будет такой, какая есть, но здоровой, чем стремиться к какому-то мифическому идеалу красоты, наперекор себе». Но, кажется, прикрываясь идеей бодипозитива, Селена рискует всерьез запустить свою фигуру и внешний вид. На днях папарацци запечатлели Гомес выходящей из Starbucks в Лос-Анжделесе. На голове у Селены не было прически, на лице — минимум косметики. Облачена звезда в джинсовую куртку и обтягивающие легинсы, которые невыгодно подчеркнули ее чересчур выросший живот, а также сделали акцент на, так называемой, «верблюжьей лапке».
Хочется верить, что уже в ближайшее время Селена отойдет от разрыва с Джастином Бибером, снова займется не только творчеством, но и собой. Ведь поклонники полюбили ее не только за талант, но и за кукольную внешность, которая предполагает не только идеальное лицо, но и фигуру.
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Фото:East News, Global Look Press