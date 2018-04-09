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Депутатам Екатеринбурга предложат продлить жизнь горожан до 80 лет
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Депутатам Екатеринбурга предложат продлить жизнь горожан до 80 лет 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге завершается работа над Стратегическим планом развития города до 2030 года. 3 апреля документ подписал глава администрации Александр Якоб, в скором времени он будет внесен на обсуждение гордумы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, разработчики плана делают ставку сразу на несколько направлений, однако отдельно был отмечен социальный посыл документа.
Основными ожидаемыми результатами реализации стратегии называются рост численности населения города до 1,7 миллиона человек и увеличение продолжительности жизни горожан до 80 лет. Добиваться этого планируют «путем повышения социальной ответственности населения за свое здоровье, образ жизни, аспекты нравственного воспитания».
Кроме того, чиновники рассчитывают, что к 2030 году Екатеринбург войдет в четверку самых посещаемых городов России, а оборот крупных и средних организаций обрабатывающей промышленности и розничной торговли относительно 2017 года увеличится в 1,5 раза. При этом рост производительности труда должен ежегодно составлять до 7%.
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