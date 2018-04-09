Минкомсвязь поддержала идею ФАС об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры

«В целом это хорошо с точки зрения импортозамещения, но зависит от деталей, от того, как это применять, какими нормативными актами регулировать», — сказал Н. Никифоров

Он отметил, что в ведомстве ознакомились с этими предложениями ФАС. «Важно не допустить перегибов, чтобы не пострадали потребители этих услуг, чтобы граждане не ощутили на себе негативных последствий, чтобы цены не повысились на устройства», — добавил он.