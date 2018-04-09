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Минкомсвязь поддержала идею ФАС об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры
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Минкомсвязь поддержала идею ФАС об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в целом поддерживает предложение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о введении обязанностей для производителей пользовательского оборудования (компьютеры, смартфоны, планшеты) предустанавливать на свои устройства программное обеспечение (ПО) отечественного производства. Об этом сообщил журналистам глава Минскомсвязи Николай Никифоров.
«В целом это хорошо с точки зрения импортозамещения, но зависит от деталей, от того, как это применять, какими нормативными актами регулировать», — сказал Н. Никифоров.
Он отметил, что в ведомстве ознакомились с этими предложениями ФАС. «Важно не допустить перегибов, чтобы не пострадали потребители этих услуг, чтобы граждане не ощутили на себе негативных последствий, чтобы цены не повысились на устройства», — добавил он.
Ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева сообщила, что ФАС России предлагает обязать производителей пользовательского оборудования предустанавливать на свои устройства программное обеспечение (ПО) отечественного производства.
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