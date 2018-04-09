В Петербурге из питомника пропали котенок, ежи и два мобильника

Петербургские стражи порядка разыскивают породистого котенка, ежей, дорогостоящие гаджеты, а также злоумышленника, причастного к пропаже всего этого из одного звериного питомника.

Как стало известно, накануне по телефону «02» в полицию Пушкинского района поступил сигнал. Звонивший рассказал дежурному, что из павильона выставочного комплекса, расположенного на Петербургском шоссе, украдены два дорогостоящих мобильных телефона. Кроме того, вместе с гаджетами пропали элитный четырехмесячный котенок породы Мейн-кун, ежи, а также баннер питомника.