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В Петербурге из питомника пропали котенок, ежи и два мобильника
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В Петербурге из питомника пропали котенок, ежи и два мобильника 

Интересант 2 часа назад
Петербургские стражи порядка разыскивают породистого котенка, ежей, дорогостоящие гаджеты, а также злоумышленника, причастного к пропаже всего этого из одного звериного питомника.
Как стало известно, накануне по телефону «02» в полицию Пушкинского района поступил сигнал. Звонивший рассказал дежурному, что из павильона выставочного комплекса, расположенного на Петербургском шоссе, украдены два дорогостоящих мобильных телефона. Кроме того, вместе с гаджетами пропали элитный четырехмесячный котенок породы Мейн-кун, ежи, а также баннер питомника.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, сообщили сегодня в городском главке МВД.
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