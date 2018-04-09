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С выставки животных в Петербурге похитили котенка мейн-куна и ежей
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С выставки животных в Петербурге похитили котенка мейн-куна и ежей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице воры украли котенка мейн-куна и ежей, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел 8 апреля на выставке животных, которая проходила в «Экспофоруме».
О случившемся в социальной сети рассказала сама потерпевшая, заводчица кошек. По словам женщины, злоумышленники пробрались на территорию выставочного павильона и украли котенка по имени Евангелиста, пока тот спал.
В тот же день из выставочного центра украли несколько ежей, два айфона и баннер питомника.
«По камерам, к сожалению, невозможно разглядеть, кто терся в этот день у палатки, камеры находились далеко», — сетует хозяйка котенка. Женщина полагает, что животное уже могли сбыть с рук на «птичьем» рынке или через интернет.
Всех людей, располагающих информацией об этом преступлении, просят обратиться в питомник или в полицию по номеру 02.
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