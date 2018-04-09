Почти 40 объектов строительства проверит Мосгосстройнадзор до 16 апреля

Почти 40 объектов строительства проверит комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) до 16 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 39 объектов строительства, выполнит 353 исследования. Среди проверяемых объектов: детские сады на 220 и 350 мест в районе дер. Николо-Хованское в ТиНАО и в квартале 6 района Некрасовка, апарт-отель на Покровском бульваре, вл. 5 стр. 1, 2 в районе Басманный, гостиница с апартаментами в Электрическом пер., вл. 10, стр. 1 в Пресненском районе, торгово-гостиничный комплекс на пересечении ул. Поляны с ул. Аллея Витте в Южном Бутово, физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Белореченская, вл. 2 (мкр-н 39Б) в Люблино, кабельный коллектор от ТЭЦ-21 на севере и северо-востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Также Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит уровень шума при строительстве многофункционального общественного центра «Киргизия» на месте одноименного кинотеатра. Работы ведутся по адресу: Зеленый проспект, д. 81 (ВАО). После реконструкции в четырехэтажном здании появится шесть современных кинозалов, а также магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе и фудкорт. Эксперты ЦЭИИС замерят уровень шума на территории жилых домов, прилегающих к стройке. В случае превышения предельно допустимого уровня шума застройщик проведет необходимые работы по шумопонижению.

Качество работ будет также проверено на строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное. Кроме того, специалисты проверят ход строительства Калининско-Солнцевской и Кожуховской линий метро.