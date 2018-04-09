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В Кабардино-Балкарии к административной ответственности привлечены руководители нефтеперерабатывающего предприятия
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В Кабардино-Балкарии к административной ответственности привлечены руководители нефтеперерабатывающего предприятия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Компания в ночное время осуществляла переработку нефтепродуктов без соответствующей лицензии Ростехнадзора
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с полицейскими ОМВД России по Терскому району при поддержке бойцов СОБР республиканского Управления Росгвардии в результате проведенных проверочных мероприятий выявлен факт организации предпринимательской деятельности без специального разрешения.
По данным оперативников, руководители одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали на территории п. Интернациональный промышленную переработку нефтепродуктов, не имея лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.
В ходе обследования производственных помещений следственно-оперативной группой изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов.
Отделом МВД России по Терскому району в отношении руководства предприятия составлен протокол об административной правонарушений по части 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
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