В Кабардино-Балкарии к административной ответственности привлечены руководители нефтеперерабатывающего предприятия

Компания в ночное время осуществляла переработку нефтепродуктов без соответствующей лицензии Ростехнадзора

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с полицейскими ОМВД России по Терскому району при поддержке бойцов СОБР республиканского Управления Росгвардии в результате проведенных проверочных мероприятий выявлен факт организации предпринимательской деятельности без специального разрешения.

По данным оперативников, руководители одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали на территории п. Интернациональный промышленную переработку нефтепродуктов, не имея лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

В ходе обследования производственных помещений следственно-оперативной группой изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов.

Отделом МВД России по Терскому району в отношении руководства предприятия составлен протокол об административной правонарушений по части 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».