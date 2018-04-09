Религиовед и протодьякон поспорили о пользе храма трех религий

В центре Берлина на Рыбацком острове планируют построить храм трех религий. Проект получил название House of One (Дом единого — англ.) и должен объединять в себе церковь, мечеть и синагогу. Об этом говорится на сайте проекта.

Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин в эфире НСН рассказал о положительных сторонах проекта.

«Идея, в общем-то, не плохая, но и не новая. Уже были идеи о создании пространства, где будут сосредоточены храмы нескольких религий. Однако нужно понимать, что это не единое помещение, а просто сосредоточение нескольких храмов на общей территории. Что удастся воплотить в Берлине пока не совсем понятно. Такое построение церквей в целом очень парильное, оно должно одобряться всеми. Оно воспитывает людей в духе толерантности, веротерпимости, хоть я и не люблю эти слова. Однако вообще это все идет от Иерусалима , где на очень маленькой и узкой территории сосредоточены святыни нескольких мировых религий», — объяснил эксперт.

Исламовед сравнил Новруз с русской Масленицей В свою очередь протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал об отсутствии интереса к подобным постройкам у православных христиан.

«В нашей стране было несколько подобных попыток. Где-то в Башкирии или Татарстане пробовали построить и даже что-то такое построили. Православная церковь таких «новостроек» не признавала. Прихожане в такой единый комплекс ходить не будут. Подобный же комплекс в Москве есть в Парке Победы, там присутствуют и мечеть и синагога и православный храм. Однако они разнесены далеко друг от друга, зрительно не улавливаются и транспортные тропинки для прихожан каждого из этих религиозных объектов разные.

Представитель РПЦ обратил внимание, что во времена античности и средневековья разнесение религиозных объектов и религиозных праздников было формой избегания трений и конфликтов. Отдельно Кураев отметил, что за прошедшее с тех пор время ничего не изменилось и сосредоточение в одном помещении нескольких религий все еще может вызывать конфликты.

«Вместе с тем я полагаю, что для православных христиан подобный комплекс вряд ли будет привлекателен сам по себе. Однако если постараться то можно сделать в таком комплексе интересные социокультурные проекты, которые могут привлечь людей», — резюмировал протодьякон.