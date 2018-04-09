Религиовед и протодьякон поспорили о пользе храма трех религий 

В центре Берлина на Рыбацком острове планируют построить храм трех религий. Проект получил название House of One (Дом единого — англ.) и должен объединять в себе церковь, мечеть и синагогу. Об этом говорится на сайте проекта.
Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин в эфире НСН рассказал о положительных сторонах проекта.
«Идея, в общем-то, не плохая, но и не новая. Уже были идеи о создании пространства, где будут сосредоточены храмы нескольких религий. Однако нужно понимать, что это не единое помещение, а просто сосредоточение нескольких храмов на общей территории. Что удастся воплотить в Берлине пока не совсем понятно. Такое построение церквей в целом очень парильное, оно должно одобряться всеми. Оно воспитывает людей в духе толерантности, веротерпимости, хоть я и не люблю эти слова. Однако вообще это все идет от Иерусалима, где на очень маленькой и узкой территории сосредоточены святыни нескольких мировых религий», — объяснил эксперт.
Исламовед сравнил Новруз с русской Масленицей В свою очередь протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал об отсутствии интереса к подобным постройкам у православных христиан.
«В нашей стране было несколько подобных попыток. Где-то в Башкирии или Татарстане пробовали построить и даже что-то такое построили. Православная церковь таких «новостроек» не признавала. Прихожане в такой единый комплекс ходить не будут. Подобный же комплекс в Москве есть в Парке Победы, там присутствуют и мечеть и синагога и православный храм. Однако они разнесены далеко друг от друга, зрительно не улавливаются и транспортные тропинки для прихожан каждого из этих религиозных объектов разные.
Представитель РПЦ обратил внимание, что во времена античности и средневековья разнесение религиозных объектов и религиозных праздников было формой избегания трений и конфликтов. Отдельно Кураев отметил, что за прошедшее с тех пор время ничего не изменилось и сосредоточение в одном помещении нескольких религий все еще может вызывать конфликты.
«Вместе с тем я полагаю, что для православных христиан подобный комплекс вряд ли будет привлекателен сам по себе. Однако если постараться то можно сделать в таком комплексе интересные социокультурные проекты, которые могут привлечь людей», — резюмировал протодьякон.
Напомним, что в посёлке Старое Аракчино в городе Казани в 1992 годуначали возводить Храм всех религий или Вселенский храм. Идея принадлежала Ильдару Ханову, художнику и общественному деятелю, который решил создать место, где рядом смогут молиться люди разных религий. После смерти основателя в 2013 году, его дело продолжили его брат и сестра. Всего в проекте предусматривались купола и другие знаковые элементы зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. На данном этапе службы и обряды в комплексе не проводятся.