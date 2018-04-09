Ветераны Севастополя с 10 апреля начнут получать выплаты ко Дню Победы

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . Единовременную денежную помощь ко Дню Победы севастопольские ветераны начнут получать с этой недели. Об этом сообщила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Алла Кордова.

"Первый транш выплат поступит на банковские карты после 10 апреля. Через почтовые отделения денежную помощь ветераны начнут получать с 12 апреля. Таким получателям почтальоны должны доставить выплату по адресу их проживания", — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

По словам Кордовой, тем гражданам, которые ранее получали подобную помощь, назначение будет производиться автоматически. «Те, кто имеет статус, дающий право на „победные выплаты“, но не состоит на учете в органах соцзащиты Севастополя, к примеру, в связи с переездом, могут обратиться в районное управление до 30 ноября», — подчеркнула она.

Необходимые документы для назначения выплаты: паспорт, льготное удостоверение и реквизиты банковского счета (при желании получать выплату через банк).

Единовременную денежную помощь ко Дню Победы получат более 11 тысяч ветеранов.