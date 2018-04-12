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Медведев: Ситуация в российской экономике в целом контролируемая
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Медведев: Ситуация в российской экономике в целом контролируемая 

Авторадио 1 час назад
Фото: Русская Весна
Ситуация в российской экономике в целом под контролем. Финансовые и валютные рынки начали корректироваться после падения из-за санкций США. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, цель правительства сейчас — сохранить производства, а не возмещать потери компаниям, которые пострадали от санкций. Об этом пишет ТАСС. Соединенные Штаты ввели новые ограничения 6 апреля. Они затронули представителей крупного бизнеса. На этом фоне курс национальной валюты накануне достиг минимальных значений с 2016 года.
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