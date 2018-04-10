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Медведев назвал ситуацию в экономике России «абсолютно стабильной»
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Медведев назвал ситуацию в экономике России «абсолютно стабильной» 

Газета.Ru 10 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что это включают в себя итоги 2017 года, которые он представит депутатам Госдумы.
"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", — сказал Медведев.
Ранее Медведев сообщил, что низкая инфляция дает возможность для развития кредитования.
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