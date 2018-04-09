«Дурной сон Вашингтона». Политолог о возможном ответе России на санкции

Администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.

Автором нового проекта санкций стал Джон Болтон , вступающий в понедельник в должность советника президента США по национальной безопасности. Болтон известен своей радикальной позицией по отношению к России.

Ранее ряд интернет-порталов опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о якобы применении сирийской армией в городе Дума хлора. Организация «Белые каски», которая по сути является волонтерским корпусом джихадистов, создающим им положительный пиар, заявила о 25-70 погибших.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов еще до инцидента в Думе отмечал, что террористы планировали инсценировать химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химического оружия стали бы поводом для США нанести удар по сирийским войскам. Герасимов также отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военнослужащие.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения «Реформы — Новый Курс», кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik рассказал, с какой целью, по его мнению, США вводят все новые и новые санкции против России.

"Это ("химатака" в сирийской Думе — ред.), естественно, вымышленный повод. Задача — довести до максимального градуса кипения, испортить наши отношения. При этом США все делают с выгодой для себя. Америка, например, закрывает свой рынок для российского алюминия, и тем самым начинает играть роль экономического «вершителя мира». Это стандартная схема. Выдвигается ничем не подтвержденная версия якобы химической атаки в сирийской Думе со стороны сирийских войск. Это делается, прежде всего, потому, что Америка начинает терять позиции мирового лидера, а поправить их, как они считают, можно только с помощью демонстрации военной решимости и военной силы. Правда, я думаю, что все это приведет к разрушительным последствиям для самой Америки. Но эти политики не думают логически, сейчас у них играют эмоции. И если так пойдет, то, я думаю, они и до культурной сферы взаимоотношений доберутся, там попытаются что-либо сделать. Глубина абсурда зашкаливает", — сказал Сергей Журавский.

Он предположил, какими могут быть ответные меры Москвы на новые американские санкции.

"Та же самая экономика, финансы, логистические пути, которые Россия может если не перекрыть, то значительно осложнить прохождение по ним для наших западных партнеров. Ну и самая страшная ситуация — когда Россия, условно говоря, заявляет, что хватит, и начинает еще более тесную дружбу и взаимоотношения с нашими китайскими друзьями, и начинается «дурной сон» американских политиков. Хотя, возможно, они (американцы — ред.) этого и добиваются, чтобы вновь заявить о существовании «оси зла» и подстегнуть своих сателлитов под свои желания. Но в любом случае, мне кажется, что бы они (США — ред.) сейчас ни делали, они ухудшают только собственную позицию", — считает политолог.

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