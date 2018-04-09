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Инженера УК «Гарант» отправили под домашний арест
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Инженера УК «Гарант» отправили под домашний арест 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Суд Кировского района отправил под домашний арест инженера управляющей компании «Гарант». Ранее такая же мера пресечения была избрана для директора организации. С крыши дома, которую обслуживает компания, где они работают, сорвалась наледь и смертельно травмировала девятимесячную девочку.
Как пояснили в следственном комитете по Пермскому краю, генеральному директору и инженеру управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с крыши которого, предположительно, на девятимесячную девочку упала наледь, предъявлено первоначальное обвинение по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
По данным следствия, работники компании своевременно не чистили крышу от снега кровлю дома № 111 по улице Маршала Рыбалко. В результате 2 апреля 2018 года снежная наледь упала вниз на девятимесячную девочку, которая находилась в коляске. Через два дня ребёнок скончался в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается.
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