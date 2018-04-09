Гениальные шизофреники, которые изменили мир

Соглано статистике, на 1000 человек приходится 5 шизофреников. Для болезни нет разницы — пациент женщина или мужчина: оба пола в одинаковой степени попадают под поражение. Сегодня мы поговорим об известных людях, которые обладали таким недугом.