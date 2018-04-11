ОНФ составит дорожную карту по ликвидации городских свалок

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» по итогам мониторинга городских свалок в России составит дорожную карту по их ликвидации, сообщила пресс-служба ОНФ.

"В настоящее время в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» ведется работа над созданием дорожной карты, в которой мы представим не только список свалок и способы борьбы с ними, но и сделаем все возможное, чтобы подготовить действенные и эффективные предложения для решения этой проблемы на системном уровне", — цитирует движение слова координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Владимира Гутенева

Он уточнил, что сейчас на «Интерактивной карте свалок» ОНФ отмечено 16 707 объектов незаконного складирования отходов, либо других нарушений санитарного состояния региона. Из них ликвидированы 7 532 свалки.

"Остальные находятся в работе активистов и органов власти. При этом мы можем отметить, что около 80% всех заявок, отмеченных на «Интерактивной карте свалок», расположено на территории населенных пунктов", — добавил координатор проекта ОНФ.

По его словам, активисты ОНФ не только проведут анализ всех выявленных свалок на территории городских поселений, но и составят планы-графики по их ликвидации и рекультивации.