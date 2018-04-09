Начало холостого сброса воды на Жигулевской ГЭС запланирован на 11 апреля

Как сообщает подразделение Русгидро, до 11 апреля 2018 года, в соответствии с указаниями Росводресурсов, Жигулевская ГЭС будет работать с расходами воды до 10500 м3/с.

"Увеличение приточности и интенсивное таяние снега скорректировало сроки открытия затворов на водосливной плотине гидроузла, — комментирует директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов . — В этом году начало холостого сброса весенних вод Куйбышевского водохранилища придется на вторую декаду апреля. Все подготовительные мероприятия к паводку мы проводим в строгом соответствии с утвержденным графиком, станция готова обеспечить безаварийную работу в период «большой воды». Специалисты Жигулевской ГЭС осуществляют ежедневный осмотр гидротехнических сооружений, ведут контроль изменения гидрометеорологической обстановки и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла".

Об открытии водосливной плотины и начале холостых сбросов на Жигулевской ГЭС население будет оповещено через средства массовой информации, а также через локальную систему оповещения.