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Начало холостого сброса воды на Жигулевской ГЭС запланирован на 11 апреля
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Начало холостого сброса воды на Жигулевской ГЭС запланирован на 11 апреля 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как сообщает подразделение Русгидро, до 11 апреля 2018 года, в соответствии с указаниями Росводресурсов, Жигулевская ГЭС будет работать с расходами воды до 10500 м3/с.
"Увеличение приточности и интенсивное таяние снега скорректировало сроки открытия затворов на водосливной плотине гидроузла, — комментирует директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов. — В этом году начало холостого сброса весенних вод Куйбышевского водохранилища придется на вторую декаду апреля. Все подготовительные мероприятия к паводку мы проводим в строгом соответствии с утвержденным графиком, станция готова обеспечить безаварийную работу в период «большой воды». Специалисты Жигулевской ГЭС осуществляют ежедневный осмотр гидротехнических сооружений, ведут контроль изменения гидрометеорологической обстановки и уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла".
Об открытии водосливной плотины и начале холостых сбросов на Жигулевской ГЭС население будет оповещено через средства массовой информации, а также через локальную систему оповещения.
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