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Из Омской области пытались незаконно вывезти 48 коров
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Из Омской области пытались незаконно вывезти 48 коров 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Накануне, 7 апреля, сотрудники ПУ ФСБ России по Омской области и специалисты регионального управления Россельхознадзора задержали на границе с Казахстаном 48 коров. Животных пытались незаконно вывезти.
«Животных перевозили по ветеринарному свидетельству формы №1, дающему право перемещения только по территории Российской Федерации, а ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для пересечения границы между государствами Таможенного союза, отсутствовал», — уточнили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Добавим, что животных вернули на территорию региона. А правонарушителю выписали штраф.
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