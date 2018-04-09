Пересмотра НАФТА не случится до саммита в Перу

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Переговоры по внесению изменений в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) недостаточно продвинулись, чтобы стороны на этой неделе заявили о принципиальной договоренности в столице Перу — Лиме.

Флаги стран-участников НАФТА

Министры, ответственные за НАФТА, встретились в пятницу в Вашингтоне и сказали, что был достигнут прогресс в переработке соглашения. Однако еще очень многое предстоит проработать, чтобы представить соглашение на саммите 13-14 апреля, сообщили источники. Президент США Дональд Трамп, его мексиканский коллега Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетят саммит в Лиме, а официальные лица выразили надежду на существенный прогресс в переговорах до саммита. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер настаивает на том, чтобы три стороны как можно быстрее договорились о сделке. В конце марта он заявил, что соглашение будет достигнуто в самое ближайшее время, однако мексиканские и канадские переговорщики были более осторожными в своих оценках ситуации. Как писали «Вести. Экономика», министр иностранных дел Канады Христя Фриланд ранее заявила, что Мексика, Канада и Соединенные Штаты добились значительного прогресса в своей попытке модернизировать торговый пакт НАФТА, но еще предстоит выполнить много работы. Фриланд также заявила о предстоящей встрече с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который настаивает на заключении принципиальных соглашений по НАФТА до 1 июля, когда в Мексике состоятся президентские выборы. Три члена Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) могут объявить к середине апреля контуры урегулирования, которые, вероятно, решат ключевую проблему с происхождением авто, но другие противоречия будут обсуждаться позднее.