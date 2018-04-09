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Житель Копейска устроил в бане нарколабораторию
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Житель Копейска устроил в бане нарколабораторию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Копейска устроил на чердаке своей бани настоящую нарколабораторию, где выращивал коноплю, сообщили в отделе МВД РФ по городу Копейску.
Производство было организовано серьёзное — на чердаке была устроена автоматизированная подача воды и света. Когда полицейские задержали владельца, он явно находился в состоянии наркотического опьянения. Сам он уверяет, что выращивал коноплю только для личного употребления.
Полицейские обнаружили также удобрения и специальное оборудование.
Сейчас жителю Копейска грозит до трёх лет лишения свободы.
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