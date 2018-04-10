Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения

ТАСС , 10 апреля. Флаг Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища побывает на Международной космической станции (МКС) в честь столетия учебного заведения, которое отмечается в этом году, сообщили в правительстве Рязанской области.

"Правительству Рязанской области удалось договориться с Роскосмосом о том, чтобы доставить на орбиту флаг Рязанского училища ВДВ. Потом флаг с подписями космонавтов, которые там находятся, будет возвращен на Землю", — сказал на заседании областного правительства губернатор Николай Любимов

Какая экспедиция доставит флаг на МКС, в правительстве не уточнили.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова было образовано приказом Реввоенсовета Советской Республики 13 ноября 1918 года в качестве первых Рязанских пехотных курсов красных командиров.