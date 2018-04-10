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Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения
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Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Малая Родина
ТАСС, 10 апреля. Флаг Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища побывает на Международной космической станции (МКС) в честь столетия учебного заведения, которое отмечается в этом году, сообщили в правительстве Рязанской области.
"Правительству Рязанской области удалось договориться с Роскосмосом о том, чтобы доставить на орбиту флаг Рязанского училища ВДВ. Потом флаг с подписями космонавтов, которые там находятся, будет возвращен на Землю", — сказал на заседании областного правительства губернатор Николай Любимов.
Какая экспедиция доставит флаг на МКС, в правительстве не уточнили.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова было образовано приказом Реввоенсовета Советской Республики 13 ноября 1918 года в качестве первых Рязанских пехотных курсов красных командиров.
За время существования училище подготовило около 50 тыс. офицеров для ВДВ и других видов и родов войск Вооруженных сил РФ, провело 133 выпуска молодых офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.
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