Если счетчик есть, а результата нет: разбираемся, как в Нижнем Новгороде не платить «за воздух»

— Конкретно информации, что проблема в таком объеме, у нас нет, — рассказал NN.RU начальник контрольно-аналитического отдела Госжилинспекции Михаил Куренков. — Скорее всего, это преувеличено. Да, действительно была проблема между ресурсниками и управляющей компанией, именно по передаче показаний. Почему-то автозаводский «Наш дом» избегал передачи показаний с приборов учета. До сих пор, видимо, бывают такие действия с их стороны. В принципе, обращения к нам такого толка были. Административно по объектам, по которым были обращения, вопросы решались.

Михаил Куренков отметил, что в основном обращения жителей связаны с начислениями за услуги. Также был ряд обращений со стороны ресурсоснабжающей организации.

— Там, где мы разбирались, приборы учета переданы и так или иначе управляющая компания за них отвечает, — отметил он.

— Почему управляющая компания не передает показания?

— Тяжело сказать, в чем тут их выгода.

Угрозу того, что счетчики могут стать предметом спора в деле о банкротстве компании-подрядчика «Проект Инвест», Михаил Куренков прокомментировал так:

— Если жители приборы оплачивают, как предусмотрено 261 законом, в рассрочку, то приборы должны быть им переданы. Я сомневаюсь, что их могут взять и забрать. Установка счетчиков была на определенном этапе обязанностью ресурсоснабжающей компании. То есть привлечь к установки они могли кого угодно, но выставлять деньги гражданам должна ресурсоснабжающая компания, а «Проект Инвест» — это подрядчик. Тот, кто получает деньги — ресурсоснабжающая компания — тот и должен выступать ответчиком перед жителями.

— Где-то управляющие компании могут себя вести не всегда правильно в плане передачи показаний, — продолжил собеседник корреспондента. — К сожалению, такие случаи есть. Если есть такие предпосылки, то надо обращаться сначала в управляющую компанию, затем в теплоснабжающую, и если они мер никаких не принимают, то можно обращаться в наш адрес. Будем разбираться, выяснить. Работаем в данном случае с заявителем.

Обратиться в Госжилинспекцию может как физическое лицо, у которого есть вопросы, касающиеся начислений за тепло, так и организации.

— Мы защищаем как права граждан, так и любого предпринимателя. Если есть основание для проверки — сигнал с их стороны — проверяем. Если нарушение выявляем, выдаем по процедуре предписание об устранении. К административной ответственности привлекаем, если что-то нарушено.