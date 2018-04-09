На лондонской бирже стремительно дешевеют бумаги российских компаний

Расписки Evraz по состоянию на 13.48 мск дешевели на 15,25%, до 3,818 фунта стерлингов (5,3 доллара). При этом, по данным агентства Блумберг , объем торговли бумагами компании подскочил в пять раз по сравнению со средним 20-дневным значением — до 3,8 миллиона акций с 756,234 тысячи акций за сессию.

Расписки «Норникеля» дешевеют на 15,6% — до 15,5 доллара. GDR Сбербанка теряют в цене 14,85%, снижаясь до 16,14 доллара. Цена бумаг «Новатэка» падает на 12,07%, до 124,6 доллара, а расписок АФК «Система» — на 13,82%, до 3,38 доллара.

GDR En+ упали на 30,83%, достигнув отметки в 6,68 доллара.