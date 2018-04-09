На лондонской бирже стремительно дешевеют бумаги российских компаний 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глобальные депозитарные расписки (GDR) Evraz, "Норникеля", Сбербанка, "Новатэка" и АФК «Система» подешевели на Лондонской фондовой бирже (LSE) более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов. GDR En+ при этом усилили падение и обвалились почти на 31%.
Расписки Evraz по состоянию на 13.48 мск дешевели на 15,25%, до 3,818 фунта стерлингов (5,3 доллара). При этом, по данным агентства Блумберг, объем торговли бумагами компании подскочил в пять раз по сравнению со средним 20-дневным значением — до 3,8 миллиона акций с 756,234 тысячи акций за сессию.
Расписки «Норникеля» дешевеют на 15,6% — до 15,5 доллара. GDR Сбербанка теряют в цене 14,85%, снижаясь до 16,14 доллара. Цена бумаг «Новатэка» падает на 12,07%, до 124,6 доллара, а расписок АФК «Система» — на 13,82%, до 3,38 доллара.
GDR En+ упали на 30,83%, достигнув отметки в 6,68 доллара.
США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа «ГАЗ», "Русал". На этом фоне акции «Русала» на Гонконгской бирже обвалились к закрытию более чем на 50%, при этом на торгах в РФ и за рубежом наблюдается обвальное падение акций целого ряда компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.