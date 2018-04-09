Ещё
Уволен гендиректор «Саратовских авиалиний»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволен гендиректор «Саратовских авиалиний» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Генеральный директор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев покинул свой пост, сообщает Газета.ru.
«Совет директоров авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева», — говорится в сообщении.
По итогам заседания совета директоров, его председателю Юрию Давыдову было поручено до 11 апреля представить на рассмотрение совета кандидатуры на должность гендиректора компании.
Помимо этого, совет директоров решил не позднее 11 апреля провести заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора.
Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» было приостановлено.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
РИАМО: последние новости
Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля Общественники следят за работами на полигоне ТБО «Ядрово» из спецавтобуса В Москве будут развивать систему защиты прав медработников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России501
Курс доллара преодолел новый рубеж255
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй85
Акции Сбербанка рухнули58
Царев назвал следующего президента Украины108
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение