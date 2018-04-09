Уволен гендиректор «Саратовских авиалиний» 

Генеральный директор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев покинул свой пост, сообщает Газета.ru.
«Совет директоров авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева», — говорится в сообщении.
По итогам заседания совета директоров, его председателю Юрию Давыдову было поручено до 11 апреля представить на рассмотрение совета кандидатуры на должность гендиректора компании.
Помимо этого, совет директоров решил не позднее 11 апреля провести заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора.
Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» было приостановлено.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.