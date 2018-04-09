Как выглядят и чем живут дети российских миллиардеров

На Instagram 18-летней дочери Зияда Манасира подписаны более 177 тысяч человек. По нынешним меркам, это внушительное число. В своих социальных сетях девушка хвастается роскошными нарядами и выкладывает фотографии своих будней. Они у нее, кстати, весьма красочные.

Она окончила школу-пансион Queen Ethelburga's School в Англии и теперь получает образование по специальности «финансист». Большую часть своего времени наследница нефтяной империи проводит, как и большинство ее обеспеченных друзей, в Лондоне.

Дочь председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона Виктория считается одной из самых богатых невест не только в России , но и в мире. Состояние ее отца, согласно подсчетам Forbes за прошлый год, составляет 18,4 млрд долларов.

Виктория изучала историю искусств в США в Нью-Йоркском университете и теперь занимается развитием фонда поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным». Михельсон — девушка скромная. Она не вхожа в светскую тусовку и всячески избегает публичности. Похвально!

Дочь владельца сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого составляет достойную конкуренцию другим героиням нашей подборки в списке самых завидных невест России. По данным Forbes за прошлый год, состояние ее отца составило 6,8 млрд долларов.

Полина окончила гимназию в Краснодаре и поступила в Кубанский госуниверситет на экономический факультет (что очень патриотично). Кстати, отец девушки против того, чтобы она занималась бизнесом. «Я хочу, чтобы у меня вырос нормальный ребенок, и не хочу, чтобы моя дочь занималась бизнесом, потому что женщина и бизнес — это разные понятия», — отметил Сергей Галицкий в одном из интервью. Что ж, посмотрим, последует ли Полина папиному совету.

Анастасия Потанина хотя и является дочерью одного из самых влиятельных миллиардеров нашей страны (согласно подсчетам Forbes, его состояние составляет 14,3 млрд долларов), но на огромное наследство может не расчитывать. В 2010 году Владимир Потанин заявил, что завещает свое состояние на благотворительность. «Мои дети выросли. Их отец миллиардер и знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, какая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни? Я собираюсь последовать примеру Гейтса и Баффетта», — аргументировал свое решение Потанин.

Напомним, что всего у Владимира Потанина пятеро детей. Старшая дочь Анастасия в прошлом спортсменка — она принимала участие в соревнованиях по аквабайку. Сейчас девушка помогает папе управлять горнолыжным курортом «Роза Хутор» и занимается поддержкой молодых художников.

Если дети Владимира Потанина могут не расчитывать на наследство, то сын Вагита Алекперова может не надеяться на то, что отец передаст ему управление компанией. В прошлом году в интервью Bloomberg TV глава ЛУКОЙЛа заявил, что Юсуф не сможет вести дела, поэтому необходимо искать преемника.

«Если меня спросят, думаю ли я о своем преемнике, да, конечно, я думаю об этом. Я надеюсь, что он будет достойным кандидатом, который продолжит работу моей жизни. Если меня спросят, будет ли это мой сын, я скажу нет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — рассказал Вагит журналистам.

Алекперов-младший окончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Он является акционером ЛУКОЙЛа (0,13% акций).