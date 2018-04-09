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Власти услышали просьбы костромичей насчет дополнительных маршрутов
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Власти услышали просьбы костромичей насчет дополнительных маршрутов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Недавно мы писали, что костромичи недовольны работой дополнительных автобусов — транспорт постоянно переполнен, уехать из Заволжья в часы пик крайне сложно.
С сегодняшнего дня изменятся два заволжских маршрута, которые ввели на время ремонта моста. Об этом попросили жители, сообщает городская администрация.
Маршрут «Посёлок Малышково — Улица Подлипаева» продлили, он будет следовать через микрорайон Паново до автовокзала. Он так же будет выполнять рейсы в будние дни в утренние часы «пик». Отправляться из Малышково в 07:11, прохождение через микрорайон Паново в 07:21, через улицу Малышковскую в 07:25, улицу Пантусовскую — в 07:34, улицу Подлипаева — в 07:40. Из Паново автобусы этого маршрута будут отправляться в 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40.
Изменилось расписание движения и по короткому маршруту «Поселок Малышково — площадь Сусанинская». Из Малышково автобусы теперь будут отправляться в 07:10, 07:30, 08:10. Остальные рейсы останутся без изменений.
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