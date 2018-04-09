Итоги акции «Безопасный лёд» показывают эффективность профилактики

Межведомственная профилактическая акция «Безопасный лёд» 2017-2018 гг. завершена.

Её итоги в очередной раз показали преимущества комплексной

предупредительной работы. Количество происшествий на зимних водоёмах Сибири, Урала и Дальнего Востокаудалось снизить в среднем на 45%, число погибших — на 21%.

Абсолютные цифры с ноября 2017 г. по март

2018 г. включительно таковы: 44 происшествия случилось на зимних

водоёмах, в результате погибли 57 человек, годом ранее — 80 происшествий

и 72 погибших.

В периоды проведения

акции на контроле профилактических групп находилось 7 264 места

возможного выхода людей и выезда техники на лёд водоёмов в Сибирском,

Уральском и Дальневосточном регионах. Более 22 тысяч человек были

задействованы в патрулированиях и разъяснительной работе с населением.

Это специалисты органов местного самоуправления и сельские старосты, сотрудники

организаций и волонтёры, госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие подразделения МЧС России

Для предупреждения происшествий участники

акции «Безопасный лёд» инициируют ограничительные мероприятия

(применение запрещающих знаков, огораживание мест безопасного лова рыбы,

перекрытие несанкционированных выездов на лёд), содействуют

созданию спасательных постов в местах массового выхода рыбаков на лёд,

организуют дополнительные занятия в образовательных учреждениях и на туристических базах, информируют население о ледовой обстановке и нормах

поведения на зимнем водоёме. Средства массовой информации выдали почти

12 тысяч материалов на тему безопасного поведения на льду.

Опыт проведения акции показывает, когда

профилактика многократно усиливается за счёт привлечения специалистов от других организаций и органов местного самоуправления, а также за счёт

применения административных санкций, происшествия на водоёмах удаётся

предотвратить практически полностью.

«За выезд на лёд вне ледовых переправ

оштрафованы 1 806 граждан, при использовании переправ выявлено порядка

100 нарушений и все они были устранены по настоянию профилактических и контрольных групп, — пояснил начальник управления гражданской защиты

Сибирского регионального центра МЧС России полковник Игорь Лян. —

Наиболее активно в совместной профилактической работе проявили себя

сотрудники МВД России и старосты населённых пунктов. Мы благодарны им за содействие и ответственный подход к вопросам безопасности».

В Сибирском региональном центре МЧС России отметили также, что обеспечить тотальный контроль всех водоёмов,

которыми пользуется население для отдыха и бытовых нужд, не реально,

поэтому каждому человеку надо более ответственно относиться как к своей

безопасности, так и к защите своих детей от несчастных случаев на водоёмах.