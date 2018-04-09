Глава Роскомнадзора заявил об «определенной доле лукавства» в словах юристов Telegram

Александр Жаров. В заявлениях юристов Telegram о технической невозможности передать ФСБ ключи шифрования сообщений есть «определённая доля лукавства», сообщил журналистам глава Роскомнадзора

«Говорят (юристы Telegram — RNS), что они не будут соблюдать требования данного закона. Говорят, что это невозможно. На самом деле, в этом есть определённая доля лукавства, потому что, то что касается нешифрованных чатов… предоставление ключей возможно», — сказал Жаров.

«В секретных чатах передать ключи невозможно, поскольку там end-to-end шифрование. В открытых — возможно. В конечном итоге, я конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою архитектуру в соответствии с законодательством той страны, в которой он работает», — добавил Жаров.

Жаров подчеркнул, что вопрос передачи ключей требует технической экспертизы. «Это длинный процесс, суд не произойдёт через день и решения не будет через два дня, поэтому будем наблюдать», — отметил глава Роскомнадзора.