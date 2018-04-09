Выгода патриота: пять причин отдыхать в России

Отдых в России за последние несколько лет стал популярен и у тех, кто, казалось бы, может позволить себе слетать на несколько дней в Ниццу или свозить всю семью на Мальдивы . Компания по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг для премиальных клиентов RS TLS банка «Русский Стандарт» отмечает, что за 2017 год количество запросов на отдых в нашей стране превысило 5% от общего количества запросов на организацию туров. По сравнению с 2016 годом рост интереса к локальному направлению составил 15%. Более половины этих клиентов подбирали варианты отдыха, направленного на «перезагрузку» и восстановление организма.

Скорректировать вес Модными стали курорты, предлагающие программы по снижению веса, включая оздоровление организма и правильное питание. Популярны стали также программы детокса, причем такое направление туризма пользуется популярностью не только среди женщин. Нередко RS TLS получает заказы и на организацию оздоровительной поездки для всей семьи. Хороший пример такого отдыха рядом с Москвой — отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище. Нередко его выбирают клиенты, которые не могут надолго сбежать от работы, а потому отдыхают вместе с семьей недалеко от столицы, чтобы навещать родных по вечерам и выходным.

Заняться фитнесом

Оздоровительный туризм предполагает также и обязательные физические нагрузки: все современные курорты оборудованы фитнес-центрами. При заезде обязательно проводится диагностика физического состояния гостей для определения ключевых подходов к спортивным тренировкам. Сопровождающий врач обычно в течение курса корректирует программу нагрузок, исходя из полученной от клиента информации.

Фитнес-курорт «Вилла Плес» предлагает своим гостям плотное взаимодействие с диетологом, который оценивает общее состояние организма, назначает определенный дневной максимальный лимит потребления калорий, контролирует клиента в течение всего курса оздоровления, омоложения, похудения или очищения организма. Это хороший шанс начать формировать новые привычки в еде и поменять образ жизни в будущем.

А в австрийском центре здоровья Verba Mayr предлагается уникальная возможность тренировки дыхательной системы при помощи аппарата гипер-гипокситерапии. Курс интервальных тренировок особенно поможет курильщикам и людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Воспарить над проблемами

Новым веянием в премиальном отдыхе в России стало появление йога-терапии на территории оздоровительных центров. Курсы йоги теперь часто входят в комплекс восстановления, что позитивно воспринимается состоятельной аудиторией. А, например, Уткино Country House предлагает своим гостям процедуры флотационной терапии. Особый соляной раствор в бассейне дает возможность «парить» на поверхности воды и достичь полного расслабления тела даже более глубокого, чем состояние сна.

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Примерить новую роль

Популярным дополнением к главной цели поездки являются многочисленные арт-программы, которые призваны развлечь гостей оздоровительных и детокс курортов. Модными сейчас стали уроки живописи «Картина за один сеанс» и кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров. Востребован среди туристов современный формат иммерсивного театра. Здесь нет заранее заготовленного сценария, зрители становятся актерами, которые импровизируют. Такие развлечения помогают гостям отвлечься на курорте от своей обычной жизни, попробовать себя в новой роли.

Побыть наедине с собой

Современные курорты обычно расположены в живописной местности: на огромной территории чаще всего есть лесная и парковая зоны для прогулок и занятий спортом, водоемы с пляжами для летнего сезона. Катки и трассы для беговых лыж организуют к зиме. Например, клиника «Кивач» расположена в Республике Карелия , на берегу озера Пертозеро. Удаленность от города, сосновый бор и непосредственная близость одного из чистейших водоемов республики делает это место благоприятным для лечения и профилактики. Особое значение имеет обилие сосен, растущих среди корпусов клиники, которые фактически обеззараживают воздух, распространяя фитонцидные летучие вещества. Кроме того, эфирные масла сосновых деревьев при окислении кислородом выделяют озон, который имеет важные терапевтические свойства. Такая близость к природе позволяет погрузить гостей в атмосферу тишины и покоя, которых так не хватает в перенаселенных мегаполисах.

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