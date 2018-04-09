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Госдума может уточнить порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних
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Госдума может уточнить порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий законопроект опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторами законодательной инициативы выступили глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, член комитета Николай Брыкин и первый зампред Комитета во вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с действующим законодательством участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов, касающихся несовершеннолетних осуждённых, должны члены комиссии, образованной органом местного самоуправления по месту нахождения учреждения (например, специальное учебно-воспитательное учреждение), в котором осуждённый отбывает наказание.
Законодательство разрешает создавать комиссии по делам несовершеннолетних как муниципалитетам, так и властям региона, однако последние не могут участвовать в судебных заседаниях.
Изменения, которые позволят представителям любых комиссий участвовать в судебных разбирательствах, предлагается внести в части 5 и 6 статьи 432 Уголовно-процессуального кодекса.
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