Госдума может уточнить порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних

Соответствующий законопроект опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с действующим законодательством участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов, касающихся несовершеннолетних осуждённых, должны члены комиссии, образованной органом местного самоуправления по месту нахождения учреждения (например, специальное учебно-воспитательное учреждение), в котором осуждённый отбывает наказание.

Законодательство разрешает создавать комиссии по делам несовершеннолетних как муниципалитетам, так и властям региона, однако последние не могут участвовать в судебных заседаниях.

Изменения, которые позволят представителям любых комиссий участвовать в судебных разбирательствах, предлагается внести в части 5 и 6 статьи 432 Уголовно-процессуального кодекса.