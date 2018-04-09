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Жители Коломны выбирают оформление вокруг часовни Александра Невского
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Жители Коломны выбирают оформление вокруг часовни Александра Невского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вариант оформления территории вокруг обнаруженных на одной из центральных площадей города остатков часовни Александра Невского в подмосковной Коломне выберут жители, сообщил на своей странице в социальной сети «В контакте» глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
"Предлагается два варианта благоустройства места обнаружения часовни во имя святого Александра Невского на площади Двух революций. Первая идея заключается в том, чтобы накрыть фундамент куполом из закаленного стекла, рядом установить стеклянный куб с объемной лазерной гравировкой часовни. Второе предложение — разместить скульптуру из металла, изображающую каркас часовни. Металлические линии «нарисуют» объем памятника в пространстве, не закрывая сложившегося вида площади", — говорится в сообщении.
Часовня была сооружена на Житной площади (ныне площадь Двух революций) Коломны в память чудесного избавления императора Александра II от смерти 4 апреля 1866 года. Около часовни в конце XIX — начале XX века принимали присягу военнослужащие артиллерийских полков, дислоцировавшихся в Коломне. В 1924 года памятник был разрушен. В 2017 году в процессе благоустройства площади Двух революций обнаружен фундамент часовни.
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