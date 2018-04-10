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Женщина скончалась после переливания крови из‐за врачебной ошибки в Челябинской области
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Женщина скончалась после переливания крови из‐за врачебной ошибки в Челябинской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Врач‐лаборант больницы № 2 в городе Миасс (Челябинская область) перепутала кровь во время переливания. В результате пожилая пациентка скончалась. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональные СМИ.
Работницу медучреждения обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В отношении нее заведено уголовное дело.
Во время подготовки пенсионерки к переливанию крови
врач-лаборант
перепутала
резус-фактор
и не выявила наличие антител. В результате пациентке перелили «неправильную» кровь.
Основываясь на ошибочном заключении, хирурги каждый раз переливали женщине не ту кровь. В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Жизнь пожилой женщины не удалось спасти: через полтора месяца она скончалась
— старший следователь ведомства Евгений Ставер.
По данным следствия, обвиняемая свою вину не признала. Он заявила, что все анализы были сделаны верно. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Теперь
врачу-лаборанту
грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Также женщину могут отправить на принудительные работы на срок до одного года. При этом она не сможет занимать определенные должности сроком до трех лет.
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