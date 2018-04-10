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В Челябинской из-за ошибки медсестры умерла пациентка
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В Челябинской из-за ошибки медсестры умерла пациентка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
В 2016 году пенсионерке во время подготовки к операции нужно было перелить кровь. Хирург направил запрос с образцом на исследование. Лаборант перепутала резус-фактор и не определила наличие антител. В итоге пациентка получила не подходящую кровь. При последующих исследованиях лаборант вообще не проверяла антитела, но ставила штамп об их отсутствии. В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Через полтора месяца женщина скончалась. В ближайшее время состоится суд.
Как ранее писала «Русская планета», россияне, страдающие циррозом печени, слепотой, глухотой, детским церебральным параличом и синдромом Дауна смогут получить инвалидность. В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии.
Правительство также упростило порядок получения инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм.
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