В Челябинской из-за ошибки медсестры умерла пациентка

В 2016 году пенсионерке во время подготовки к операции нужно было перелить кровь. Хирург направил запрос с образцом на исследование. Лаборант перепутала резус-фактор и не определила наличие антител. В итоге пациентка получила не подходящую кровь. При последующих исследованиях лаборант вообще не проверяла антитела, но ставила штамп об их отсутствии. В итоге у пациентки развилась острая почечная недостаточность. Через полтора месяца женщина скончалась. В ближайшее время состоится суд.

Как ранее писала «Русская планета», россияне, страдающие циррозом печени, слепотой, глухотой, детским церебральным параличом и синдромом Дауна смогут получить инвалидность. В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии.

Правительство также упростило порядок получения инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм.