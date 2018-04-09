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На Среднем Урале закрыли 6 ледовых переправ
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На Среднем Урале закрыли 6 ледовых переправ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области спасатели начали закрывать ледовые переправы. Проезд по ним становится опасным, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
"С приходом тепла лед на водоемах Свердловской области становится тоньше, а его структура изменяется, теряя свою прочность. По итогам обследования признаны небезопасными 6 переправ, все они закрыты", — уточнили в ведомстве.
5 переправ закрыты в Гаринском городском округе и одна — в Слободотуринском муниципальном районе. Рядом с ними спасатели установили знаки «Въезд запрещен», а на подъездных путях сформировали снежные навалы.
Действующими остаются 12 ледовых переправ. За их безопасностью наблюдают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Они ежедневно изучают толщину и структуру льда. Все переправы будут закрыты до 15 апреля.
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