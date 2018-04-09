Московский планетарий поделится интересными фактами о космосе с пассажирами метро

Московский планетарий и оператор Wi-Fi в столичном транспорте «МаксимаТелеком» запустили совместный проект ко Дню космонавтики, в рамках которого пассажиры метро при подключении к сети MT_FREE могут увидеть на промежуточном экране заставки с интересными фактами о космосе и астрономии, сообщается на сайте планетария.

«Сколько созвездий на небе, чему равен один нептунианский год и в какой точке Солнечной системы можно быстро сбросить вес без диеты — с 9 по 30 апреля эти и многие другие факты о космосе узнает каждый пассажир столичной подземки при подключении к сети Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Как отметила директор по маркетингу и рекламе Московского планетария Юлия Ким , астрономы планетария постарались собрать для проекта наиболее любопытную информацию из истории освоения космоса, о планетах Солнечной системы и Луне и описать их кратко и простым языком. Получилась необычная космическая энциклопедия, которая понравится и взрослым, и детям.