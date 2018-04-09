Московский планетарий поделится интересными фактами о космосе с пассажирами метро 

Московский планетарий и оператор Wi-Fi в столичном транспорте «МаксимаТелеком» запустили совместный проект ко Дню космонавтики, в рамках которого пассажиры метро при подключении к сети MT_FREE могут увидеть на промежуточном экране заставки с интересными фактами о космосе и астрономии, сообщается на сайте планетария.
«Сколько созвездий на небе, чему равен один нептунианский год и в какой точке Солнечной системы можно быстро сбросить вес без диеты — с 9 по 30 апреля эти и многие другие факты о космосе узнает каждый пассажир столичной подземки при подключении к сети Wi-Fi», — говорится в сообщении.
Как отметила директор по маркетингу и рекламе Московского планетария Юлия Ким, астрономы планетария постарались собрать для проекта наиболее любопытную информацию из истории освоения космоса, о планетах Солнечной системы и Луне и описать их кратко и простым языком. Получилась необычная космическая энциклопедия, которая понравится и взрослым, и детям.
«Интересные факты и комплименты пассажирам общественного транспорта уже стали визитной карточкой сети MT_FREE. Пользователи активно распространяют скриншоты с фактами в соцсетях и постоянно требуют обновлений. Поэтому мы решили сделать проект по-настоящему городским и привлечь к нему известные московские площадки, музеи, парки. Мы будем обновлять факты ежемесячно, привязывая их выход к известным датам и событиям», — отметил генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.