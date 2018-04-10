ОГК-2 разместила облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций серии 001Р-03R включает 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения пять лет.

Бумаги были размещены по открытой подписке. Техническое размещение состоялось 6 апреля 2018 года.

В состав ОГК-2 входит 11 производственных филиалов-электростанций: Адлерская ТЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Псковская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».