Ещё
Межведомственная группа начала разработку законодательства для беспилотников и электромобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Межведомственная группа начала разработку законодательства для беспилотников и электромобилей 

Rambler News Service 16 минут назад
Межведомственная группа по разработке и реализации национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию утвердила дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере автомобильного транспорта, сообщил Минпромторг.
Исполнением дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы рынка НТИ «Автонет» и Агентства стратегических инициатив.
Документ содержит 78 мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования для внедрения новых технологий, товаров и услуг на рынках электрических, беспилотных и подключенных автомобилей, транспортной логистики, интеллектуальной городской мобильности, а также телематических, транспортных и иных информационных систем.
«Реализация дорожной карты рынка НТИ «Автонет» улучшит и расширит качество самих автомобилей и предоставляемых ими услуг в сфере перевозок, особенно там, где будут одновременно использоваться новые информационные технологии и бизнес-модели организации перевозок. Мы приступаем к созданию нормативных требований как к самому автомобилю, так и к эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 годы. Первый этап должен быть завершен в 2020 году», — сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Реализация дорожной карты поможет российским компаниям занять лидирующие позиции на глобальных рынках, считают в Минпромторге.
Rambler News Service: последние новости
В «Русале» предупредили о риске технического дефолта из-за санкций США Председатель совета депутатов Кемеровской области досрочно подал в отставку в пользу Тулеева «Русгидро» изучит влияние санкций против «Русала» на совместные проекты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок446
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй34
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение