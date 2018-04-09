Межведомственная группа начала разработку законодательства для беспилотников и электромобилей

Межведомственная группа по разработке и реализации национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию утвердила дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере автомобильного транспорта, сообщил Минпромторг

Документ содержит 78 мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования для внедрения новых технологий, товаров и услуг на рынках электрических, беспилотных и подключенных автомобилей, транспортной логистики, интеллектуальной городской мобильности, а также телематических, транспортных и иных информационных систем.

«Реализация дорожной карты рынка НТИ «Автонет» улучшит и расширит качество самих автомобилей и предоставляемых ими услуг в сфере перевозок, особенно там, где будут одновременно использоваться новые информационные технологии и бизнес-модели организации перевозок. Мы приступаем к созданию нормативных требований как к самому автомобилю, так и к эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 годы. Первый этап должен быть завершен в 2020 году», — сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Реализация дорожной карты поможет российским компаниям занять лидирующие позиции на глобальных рынках, считают в Минпромторге.