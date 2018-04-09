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Бумаги российских компаний дешевеют в Лондоне после публикации санкционного списка
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Бумаги российских компаний дешевеют в Лондоне после публикации санкционного списка 

ТАСС 17 минут назад
ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Ценные бумаги российских компаний, попавших в новый санкционный список США, дешевеют на Лондонской фондовой бирже, реагируя на новый санкционный список минфина США, опубликованный в пятницу.
Биржа была вынуждена приостановить в понедельник торги глобальными депозитарными расписками (GDR) горнодобывающей компании Evraz, когда они подешевели до минимума с декабря 2016 года, потеряв в цене 10,99%. После возобновления торгов падение бумаг продолжилось и сейчас потери в стоимости составляют свыше 13%.
ГДР "Норильского никеля" и Сбербанка упали к данному моменту на 16%, компании «Полиметалл» — на 10%, группы компаний «Петропавловск» — на 2,6%.
После внесения в новый санкционный список бизнесмена Олега Дерипаски Лондонская биржа приостановила торги расписками подконтрольной ему En+.
США также остановили торги расписками компаний: санкции запрещают американским компаниям и гражданам иметь любые отношения с фигурантами санкционного списка. GDR компании торгуются на Мосбирже, где они теряют к настоящему времени около 16%.
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