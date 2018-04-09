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Со льда Волги спасли четырех рыбаков-любителей
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Со льда Волги спасли четырех рыбаков-любителей 

АиФ Нижний Новгород 18 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Рыбаки-любители продолжают рисковать жизнью и выходят на разрушающийся лед Волги. Четырем таким на минувших выходных потребовалась спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчины, приехавшие на рыбалку из Владимирской области, оказались среди промоин напротив деревни Божонки городского округа Соколький. Расстояние до берега было порядка 500 метров. Рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». Спасатели доставили мужчин на берез на судне на воздушной подушке. Медпомощь им не понадобилась.
«На сегодняшний день лед на водоемах Нижегородской области непрочен и выходить на него смертельно опасно. Мы настоятельно рекомендует нижегородцам закончить сезон подледного лова и убрать все рыболовные снасти на зимнее хранение», — говорят в МЧС.
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