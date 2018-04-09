Со льда Волги спасли четырех рыбаков-любителей

Рыбаки-любители продолжают рисковать жизнью и выходят на разрушающийся лед Волги. Четырем таким на минувших выходных потребовалась спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчины, приехавшие на рыбалку из Владимирской области , оказались среди промоин напротив деревни Божонки городского округа Соколький. Расстояние до берега было порядка 500 метров. Рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». Спасатели доставили мужчин на берез на судне на воздушной подушке. Медпомощь им не понадобилась.