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В Петербурге в Веселом Поселке ловили нелегальных мигрантов
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В Петербурге в Веселом Поселке ловили нелегальных мигрантов 

Главный региональный 1 час назад
По факту рейда задержали 20 человек
В Невском районе Петербурга, рядом со станцией метро «Проспект Большевиков», полиция вместе с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД выявляли нелегальных мигрантов. Всего правоохранителями было установлено более 20 иностранцев из стран ближнего зарубежья, которые находились в РФ с нарушением действующего законодательства.
Во время рейда документы проверили почти у 100 иностранцев. Из них выявили 23 иностранца, нарушающих законодательство РФ в сфере миграции.
Нарушителей привлекли к административной ответственности.
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