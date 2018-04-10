В Петербурге в Веселом Поселке ловили нелегальных мигрантов

По факту рейда задержали 20 человек

В Невском районе Петербурга , рядом со станцией метро «Проспект Большевиков», полиция вместе с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД выявляли нелегальных мигрантов. Всего правоохранителями было установлено более 20 иностранцев из стран ближнего зарубежья, которые находились в РФ с нарушением действующего законодательства.

Во время рейда документы проверили почти у 100 иностранцев. Из них выявили 23 иностранца, нарушающих законодательство РФ в сфере миграции.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

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