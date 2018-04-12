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Префект ЮВАО: Работы по весеннему благоустройству необходимо ускорить
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Префект ЮВАО: Работы по весеннему благоустройству необходимо ускорить 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Усилить работы по приведению округа в порядок в рамках весенних уборочных и благоустроительных работ призвал глав управ и сотрудников коммунальных служб префект ЮВАО Андрей Цыбин.
Обсуждению работ, проводимых в рамках месячника по благоустройству, было посвящено прошедшее накануне в префектуре координационное совещание по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа. Как сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин, в округе ведутся работы по промывке фасадов жилых и нежилых зданий, приведению в порядок технических помещений и входных групп в многоквартирных домах. Коммунальщики также промывают и при необходимости ремонтируют цоколи, осуществляют ремонт и покраску ограждений газонов, бордюрного камня и проводят другие виды уборочных и благоустроительных работ.
Уже в эту субботу, 14 апреля, в помощь сотрудникам коммунальных служб на уборку округа выйдут школьники, молодежь, представители различных организаций, расположенных на территории нашего округа, и жители юго-востока столицы. В рамках первого общегородского субботника будут приведены в порядок зеленые зоны ЮВАО. На основных площадках проведения субботника будет работать полевая кухня, а настроение создаст музыкальное сопровождение. Необходимым инвентарем, а также пакетами для сбора мусора жителей обеспечат на месте. Еще один общегородской субботник пройдет на следующей неделе, 21 апреля.
Также в ходе совещания обсудили и другие актуальные вопросы комплекса городского хозяйства. Среди них — реализация программы планово-предупредительного ремонта подъездов многоквартирных домов. Так, до 01 мая в ЮВАО должны отремонтировать 645 подъездов, более половины из них уже приведено в порядок. Всего же в этом году в округе обновят 2 062 подъезда. ​
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
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