Префект ЮВАО: Работы по весеннему благоустройству необходимо ускорить

Усилить работы по приведению округа в порядок в рамках весенних уборочных и благоустроительных работ призвал глав управ и сотрудников коммунальных служб префект ЮВАО Андрей Цыбин

Обсуждению работ, проводимых в рамках месячника по благоустройству, было посвящено прошедшее накануне в префектуре координационное совещание по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа. Как сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин, в округе ведутся работы по промывке фасадов жилых и нежилых зданий, приведению в порядок технических помещений и входных групп в многоквартирных домах. Коммунальщики также промывают и при необходимости ремонтируют цоколи, осуществляют ремонт и покраску ограждений газонов, бордюрного камня и проводят другие виды уборочных и благоустроительных работ.

Уже в эту субботу, 14 апреля, в помощь сотрудникам коммунальных служб на уборку округа выйдут школьники, молодежь, представители различных организаций, расположенных на территории нашего округа, и жители юго-востока столицы. В рамках первого общегородского субботника будут приведены в порядок зеленые зоны ЮВАО. На основных площадках проведения субботника будет работать полевая кухня, а настроение создаст музыкальное сопровождение. Необходимым инвентарем, а также пакетами для сбора мусора жителей обеспечат на месте. Еще один общегородской субботник пройдет на следующей неделе, 21 апреля.

Также в ходе совещания обсудили и другие актуальные вопросы комплекса городского хозяйства. Среди них — реализация программы планово-предупредительного ремонта подъездов многоквартирных домов. Так, до 01 мая в ЮВАО должны отремонтировать 645 подъездов, более половины из них уже приведено в порядок. Всего же в этом году в округе обновят 2 062 подъезда. ​