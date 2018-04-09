За прошлый год на территории района Печатники ввели около десяти новых предприятий розничной торговли и услуг

В прошлом году на территории района Печатники введены девять новых предприятий розничной торговли и услуг. Об этом сообщил глава управы района Печатники Сергей Григорьев.

—В районе открылось два сетевых предприятия по адресам: ул. Шоссейная,33, ул. Гурьянова, 73 и одно сетевое предприятие общественного питания по адресу: ул. Шоссейная, д. 2, корп.3, — уточнил Григорьев.

Напомним, сфера торговли и услуг является одной из самых быстроразвивающихся отраслей района Печатники. На территории района функционирует 288 предприятий стационарной сети. (то)