Доверие инвесторов в еврозоне снизилось в апреле 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Настроения инвесторов в еврозоне в апреле ухудшились третий месяц подряд из-за опасений по поводу замедления роста мировой экономики и торгового конфликта между США и Китаем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса аналитического центра Sentix.
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Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в апреле опустился до 19,6 пункта с 24 пунктов в марте. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора до 20 пунктов. Снижение обусловлено ухудшением экономических ожиданий, которые стали негативными впервые с июля 2016 года. "Несмотря на то, что нынешняя ситуация по-прежнему оценивается как отличная … перспективы на будущее стали более мрачными", — отметил управляющий директор Sentix Патрик Хасси. "Торговые споры, разжигаемые президентом США Дональдом Трампом, оставляют свой след", — добавил он. Опрос Sentix был проведен 5-7 апреля среди 982 инвесторов. Индекс Sentix, отслеживающий настроения в Германии, также снизился третий месяц подряд и составил 24,4 пункта по сравнению с 29,1 пункта в прошлом месяце. "Экономика Германия сталкивается с мощными факторами, сдерживающими рост", — заявил Хасси. "Внутренние политические условия ("Большая коалиция") все чаще воспринимаются как бремя, и геополитика также вносит свой вклад в сдержанный оптимизм", — пояснил он. Как сообщали «Вести. Экономика», рост напряженности между США и Китаем вызывает тревогу у немецкой промышленности, которая боится попасть под перекрестный огонь и получить серьезный ущерб. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд
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