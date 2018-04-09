АМПП: Более 11 тыс. заявок на резидентные разрешения на парковку подали жители Москвы с начала года

Почти 11,3 тыс. заявлений на получение резидентных разрешений на парковку подали жители столицы с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С января 2018 г. жители столицы оформили 11 тыс. 255 заявлений на получение резидентных разрешений. Такое разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. руб. для круглосуточной парковки. Резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за два месяца до окончания действия предыдущего», — говорится в сообщении.