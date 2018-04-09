Райффайзенбанк считает дефолт по евробондам «Русала» наиболее вероятным сценарием

Аналитики российского офиса Райффайзенбанка считают дефолт по евробондам «Русала» наиболее вероятным сценарием, следует из комментария от 9 апреля. Ранее компания предупредила о риске технического дефолта из-за санкций США

«Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «Русалом», а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл «Русала» (на американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, при этом в Европу — 45%), что, в свою очередь, приведет к необходимости «Русала» перенаправлять (искать каналы) поставки металла, возможно, через Азию, что предположительно существенно снизит маржу и объем операций», — говорится в документе.