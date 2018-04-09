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Райффайзенбанк считает дефолт по евробондам «Русала» наиболее вероятным сценарием
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Райффайзенбанк считает дефолт по евробондам «Русала» наиболее вероятным сценарием 

Rambler News Service 21 минуту назад
Аналитики российского офиса Райффайзенбанка считают дефолт по евробондам «Русала» наиболее вероятным сценарием, следует из комментария от 9 апреля. Ранее компания предупредила о риске технического дефолта из-за санкций США.
«Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «Русалом», а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл «Русала» (на американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, при этом в Европу — 45%), что, в свою очередь, приведет к необходимости «Русала» перенаправлять (искать каналы) поставки металла, возможно, через Азию, что предположительно существенно снизит маржу и объем операций», — говорится в документе.
На прошлой неделе США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний. В результате 9 апреля бумаги попавших под ограничительные меры «Русала» и En+ упали на 30% и 20% соответственно.
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