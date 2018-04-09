ЯЭРЗ приглашает на работу

Ярославский электровозоремонтный завод открывает вакансии по специальностям:

— Маляр — Машинист крана (мостовой) — Машинист крана (ж/д) — Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования — Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин — Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования — Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования — Слесарь-сантехник — Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (ремонт и эксплуатация оборудования и сетей 6-10 кВт) — Сборщик форм — Уборщик в литейном производстве — Наладчик штамповочного оборудования — Сверловщик — Изолировщик — Лудильщик горячим способом — Машинист моечных машин — Обмотчик элементов электрических машин — Паяльщик — Пропитчик электротехнических изделий — Резчик электроизоляционных материалов — Токарь — расточник — Фрезеровщик — Испытатель электрических машин — Контролер электромонтажных работ — Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГРЩ Предприятие предоставляет оформление по ТК РФ , достойную заработную плату, обучение, санаторно-курортное лечение, медицинское страхование, спецодежду.

Наш адрес: ул. Ползунова, 1а (рядом с Московским вокзалом). Телефон для справок — 8 (4852) 40-68-52 40-68-50, 40-68-00.

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