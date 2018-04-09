Ещё
ЯЭРЗ приглашает на работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЯЭРЗ приглашает на работу 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Ярославский электровозоремонтный завод открывает вакансии по специальностям:
— Маляр — Машинист крана (мостовой) — Машинист крана (ж/д) — Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования — Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин — Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования — Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования — Слесарь-сантехник — Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (ремонт и эксплуатация оборудования и сетей 6-10 кВт) — Сборщик форм — Уборщик в литейном производстве — Наладчик штамповочного оборудования — Сверловщик — Изолировщик — Лудильщик горячим способом — Машинист моечных машин — Обмотчик элементов электрических машин — Паяльщик — Пропитчик электротехнических изделий — Резчик электроизоляционных материалов — Токарь — расточник — Фрезеровщик — Испытатель электрических машин — Контролер электромонтажных работ — Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГРЩ  Предприятие предоставляет оформление по ТК РФ, достойную заработную плату, обучение, санаторно-курортное лечение, медицинское страхование, спецодежду.
Наш адрес: ул. Ползунова, 1а (рядом с Московским вокзалом). Телефон для справок — 8 (4852) 40-68-52 40-68-50, 40-68-00.
Бизнес
АиФ: последние новости
Жители Ростова пожаловлись на качество питьевой воды 18-летний ярославец заплатит штраф за экстремистский пост в соцсетях В Ленинском районе Ярославля пропала 17-летняя девушка-подросток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок452
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй35
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение